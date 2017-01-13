美元走弱 人民幣中間價升破6.9

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由於美元指數近日走弱，人民幣兌美元匯率中間價今天升破6.90元關卡，報6.8909，較上一個交易日大幅上調2.32分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，13日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為，1美元兌人民幣6.8909元，12日則是報6.9141。

綜合鳳凰國際與新浪財經報導，離岸人民幣兌美元12日在紐約上漲，一度漲破6.84關口，後在6.86附近徘徊。在岸人民幣兌美元夜盤收報6.8901元，較前一日升值4.59分。

新浪財經分析指出，美元指數下跌是對美國總統當選人川普記者會的反映，川普在記者會上沒有提及財政刺激措施。1060113

(中央社)