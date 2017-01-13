美軍驅逐艦麥可墨菲號 駛往亞太

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美軍太平洋司令部今天表示，飛彈驅逐艦麥可墨菲號離開夏威夷駛往亞太，預計13日加入航空母艦卡爾文森號打擊群在西太平洋的演練。

美軍太平洋司令部（PACOM）發布新聞稿指出，飛彈驅逐艦麥可墨菲號（USS Michael Murphy），搭載320名士兵，以及MH-60R海鷹直升機的機組員。

這艘艦艇是紀念在阿富汗「紅翼行動」中陣亡的海豹突擊隊員麥可墨菲上尉而命名，是美軍第62艘「勃克級」驅逐艦（Burke-class Destroyer），可執行制空與制海的作戰任務，配備戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）等武器裝備。

麥可墨菲號離開夏威夷駛往亞太，預計13日加入航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）打擊群在西太平洋的演練。1060113

(中央社)