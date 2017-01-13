持槍通緝犯拒捕衝撞 2警員擦傷
高雄市警員獲報1輛自小客車駕駛可疑，前往盤查遭加速衝撞，2名警員受擦傷，查出駕駛是毒品通緝犯張姓男子，由支援警力壓制逮捕，隨後到張姓男子住處起出改造槍枝等。
高雄市政府警察局苓雅分局凱旋派出所長吳銘雄與警員吳宏仁獲報有可疑人車前往處理，不料張姓男子急踩油門衝撞警員後逃逸，造成吳銘雄與吳宏仁受多處擦傷，幸無大礙。
獲通報警力也趕緊到現場支援，循線追查到小港區沿海一路發現張姓男子行蹤，張姓男子見到警員，拔腿狂奔，由優勢警力前後包圍壓制張姓男子逮捕，帶回住處起獲改造手槍1把等。
警方表示，張姓男子有多項槍砲及毒品前科，也是台灣高雄地方法院檢察署發布的毒品通緝犯，供稱因遭通緝，且持有槍械，看到警方上前盤查才心虛加速逃逸。
警詢後，全案依妨害公務、殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌，移雄檢偵辦。1060113
(中央社)
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