TOP入伍在即 GD準備單飛專輯

南韓夯團BIGBANG成員TOP入伍在即，未來一段時間內很難再看到5位成員同台演出。為了填補空白，隊長G Dragon權志龍將於上半年單獨活動，目前正在準備新的單飛專輯。

南韓「亞洲經濟」今天引述知情人士透露，權志龍的新專輯已經進入收尾階段，個人演唱會也在構思中，具體的單飛活動日程將隨後公開。

據報導，在本月8日舉行的BIGBANG演唱會上，權志龍表示，「暫時大家看不到我們5個人一起登台了，但是我們會以更多樣化的面貌出現在大家面前。」他也預示了將單獨活動的可能性。

權志龍曾先後於2009年、2012年和2013年發行「Heart Breaker」、「One of a Kind」和「COUP D'ETAT」個人專輯，2009年和2013年還舉行過個人演唱會，獲得好評。1060113

(中央社)