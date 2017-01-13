本土劇女神露背 Kid神出爆乳正面照

曾莞婷在臉書上po出瘀青照，讓粉絲跪求正面，Kid竟神出該品牌的廣告照。（圖／取自曾莞婷臉書）

本土劇女神曾莞婷是不少男粉絲的性感代表，她近來為了錄製除夕節目，特別勤練舞蹈，但因這非她專長，曾莞婷練得滿身傷，她在臉書上po出瘀青照，卻因性感裸背讓許多網友「跪求正面」，沒想到Kid(林柏昇)竟意外神出爆乳正面照！

曾莞婷是不少人心目中的八點檔女神。（圖／本報系資料照片）

曾莞婷昨晚在臉書po出背部瘀青的照片，透露自己為了錄製過年特別節目練舞，但她說「跳舞從來不是我的專長，但做什麼要像什麼」，因此自己才會弄得滿身傷。不過曾莞婷的照片是穿著細肩帶內衣的背面照，讓不少網友看到後都敲碗表示「想看正面照！」

儘管曾莞婷沒有提供正面照，可好友Kid竟在網上肉搜出她代言的該品牌睡衣，並附上模特兒穿的爆乳正面照，讓網友笑翻，曾莞婷看到後也沒好氣表示「你夠了！」

(中時電子報)