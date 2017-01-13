救高教！大學喊話：成立跨部會人才培育委員會

面對少子化及國際高教競爭激烈的「內憂外患」，國立、私立大學、科技大學等5大協進會理事長今共同發表聲明表示，人才培育應該提升到國家、總統層級，僅由教育部協調各部會已「緩不濟急」，建議行政院儘速成立跨部會「人才培育規劃資訊委員會」，並以3或5年為期制定「暫行條例」，解決當前的高教問題。

全國大學校長會議昨今兩天在高雄舉行，副總統陳建仁將在下午到場，國立大學校院協進會理事長楊泮池、私立大學校院協進會理事長李天任、國立科大校院協進會理事長廖慶榮、私立科大校院協進會理事長葛自祥、專科學校教育聯盟理事長黃柏翔共同提出高教建言。

5大校院協進會指出，現在台灣大學面臨了生源大量減少、人才無法與產業接軌、國際競爭力不足等三大問題，因此建議總統責成行政院，儘速成立跨部會的「人才培育規劃資訊委員會」，在國家總體的高度上，排除多項不利因素，至於大學面臨轉型、退場等問題，因制定相關的以3或5年為期的暫行條例處理。

私立大學校院協進會理事長、文化大學校長李天任說，東京大學、香港中文大學年度平均學生培育成本是我國頂大的3至5倍，中國清華、北京大學兩校年度經費已近我國年度高教支出，台灣大學的教育經費只相當中國排名第35的蘭州大學，相較於國際高等學府擁有的資源，台灣高教已逐漸被邊緣化。

面對這樣的困境，大學校長感到很憂心，認為在人才培育上應該拉高到總統層級，將大學總體納入國家競爭力重要的一環，由跨部會的「人才培育規劃資訊委員會」協調產業進入並與大學深入合作，或是認養、接手將轉型或退場的大學。此外，國家級的研究單位，如中研院、工研院等，都應結合大學，整合國家資源，創造最大的教育和研發效能。

(中時)