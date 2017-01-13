蔣中正挺身抗日 黃光國：可稱為偉人
國民黨孫文學院12日晚舉辦「中華民國還是中華民國嗎？」座談會，台大心理系教授黃光國表示，駐德國代表謝志偉批評國民黨是納粹，但他認為蔣中正勇於挺身抗日，應該被稱作偉人。
這場座談會由國民黨國家發展研究院院長林中山與主持，北一女中教師段欣儀主講，黃光國與中山女中教師譚家化與談。
中評社報導，黃光國在會中指出，過去他曾出書指李登輝從1994年開始進行去中國化的工程，會出現民粹亡台現象，很不幸地被他言中。最近新竹光復高中學生扮演納粹遭到批評，駐德代表謝志偉說這是納粹陰魂還在台灣，是國民黨還在紀念蔣中正，將國民黨比做納粹德國。
黃光國認為，當年日本侵略中國，只有蔣中正一人敢挺身而出對抗日本，雖然蔣中正與納粹德國都是靠民族主義動員，但納粹德國是侵略他國，而蔣中正是抵抗日本人的侵略，兩者概念上完全不同，蔣中正可稱為偉人。黃光國話還沒說完，現場許多聽眾就鼓掌叫好，氣氛瞬間熱烈起來。
黃光國表示，目前兩岸之間在對近代中國史觀爭辯，中國大陸目前政治局勢穩定、經濟成長勢頭強勁，下一步目標就是要奪回對中華文化的正統，反觀台灣現在卻還在進行去中國化的工程，要置身於世界三大文明的中華文化之外，實在令人惋惜。
(中時電子報)
文章來源：中評網
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