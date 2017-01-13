四川貓熊寶寶一摔 摔進世界最佳照片

大陸四川成都大熊貓繁育研究基地去年9月讓23隻年度出生的貓熊寶寶集體亮相，其中一隻貓熊寶寶不慎從舞台上摔下來，跌了倒栽蔥，這有趣的瞬間被攝影師捕捉下來，成為年度最佳照片。

大陸華西都市報報導，這張圖片的拍攝者是華西都市報封面新聞記者張磊去年9月拍的，照片相繼入選路透社2016年度圖片、美國時代週刊2016年度動物圖片、大西洋月刊2016年度新聞圖片。

這張照片也是5連拍的其中一張。照片中，貓熊「滾滾」頭朝下、腳朝上從檯子上摔下來，4隻小短腿在空中揮舞，飼養員匆匆前來，雖然提前伸手也沒能接住，可說是「一個倒栽蔥，逗笑全世界」。

還好檯子高度不高，小個子貓熊「滾滾」沒有受傷，當牠重新被放到台上後，又不老實地爬來爬去。1060113

(中央社)