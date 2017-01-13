假租賃真詐騙 慣犯銷贓人贓俱獲
高雄市警方追查賴姓男子涉嫌多次以假租賃真詐騙手法，向被害人租賃工程用具、器材後載運至資源回收站銷贓，當場人贓俱獲，全案今天依詐欺及侵占等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。
高雄市警察局仁武分局追查賴男涉嫌詐欺案，查出他是向被害人租賃工程用具、器材等，待與被害人交貨後隨即將租賃物品載往資源回收站賤價賣出；賴男與被害人聯絡時都以假資料進行交易，導致被害人受騙後無法追查。
警方發現賴男又以相同手法行騙，因此編排勤務埋伏偵辦，在一處資源回收站埋伏，果然查獲賴男駕駛自小客車，引導所租賃載運鐵板的司機到資源回收站銷贓，當場人贓俱獲。
警詢後，全案依詐欺及侵占等罪嫌送辦。1060113
(中央社)
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