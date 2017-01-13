選台北市長？張善政：兒子警告不可以選
(中央社記者林孟汝台北13日電)前行政院長張善政今天重申，對投入台北市長選舉沒有意願，選舉「是很可怕的事」，太太也不支持，連遠在美國就讀的兒子看到新聞都會警告「不可以選」，不然會從美國飛回來打他。
前行政院長、現任國家生技醫療產業策進會會長及台灣大哥大基金會董事長張善政是國內台北市長的熱門人選。
廣播節目主持人周玉蔻今天邀請張善政上節目時表示，台北市長柯文哲視張善政為假想敵，並在接受週刊專訪時指出，國民黨找張善政選台北市長有毀掉國民黨的危險，外界評論就是因為張善政的民調較高，柯文哲怕張善政。
張善政表示，因為他本身沒有意願、也沒有打算參選，「講這些沒什麼意思」，雖瞭解民調數字，但知道就好，高低沒有影響，也跟國民黨由誰當黨主席無關，他至今還是無黨籍，個人對政黨沒有興趣。
他說，選舉「是很可怕的事」，選舉要舉家投入，雖然和太太、兒子都沒有談過要不要參選的議題，但兒子每次看到相關新聞，都會一再警告「不可以選」，否則就會從美國飛回來打他。
周玉蔻追問張善政，目前有沒有人找你選市長？國民黨黨主席洪秀柱有打給你過嗎？」張善政說，520之後就沒見面，之前和前副總統吳敦義、洪秀柱、郝龍斌等人都是因為擔任政府職務，有公務互動，私底下沒有一起吃過飯。1060113
(中央社)
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