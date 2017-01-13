選前辦柯林頓電郵 美司法部要查FBI
美國司法部督察長辦公室今天表示，他們要調查部分於去年11月大選前引發爭議的機關和聯邦調查局（FBI），其中FBI選前重查希拉蕊．柯林頓的電郵，遭民主黨批評損及其選情。
督察長辦公室負責調查司法部及其轄下的FBI濫權或侵害等行為。督察長辦公室為獨立單位，督察長是由美國總統直接指派。
法新社報導，督察長辦公室這項令人意外的宣布，距總統當選人川普宣誓就任僅8天。
督察長霍洛維茲（Michael Horowitz）表示，在「多位國會的監督委員會主席與重要成員、各個不同組織和大眾」的要求下，他決定展開初步調查。
白宮發言人厄尼思特（Josh Earnest）表示，白宮未參與這件事。他今天說：「我可以告訴你們，白宮未參與這個決定；這個政府一直在努力不懈的保護督察長，我們不會公開或私下對任何這類調查下指導棋。」
霍洛維茲在一項聲明裡指出，督察長辦公室將調查5項個別指控，其中包括指控FBI局長柯米（James Comey）於選前的舉措，是「基於不當的考量」。
柯林頓（Hillary Clinton）重要女助理的丈夫於選前傳出性醜聞，由於意外於女助理的電腦內發現一些柯林頓的電郵，柯米因而宣布重啟調查電郵案。民主黨認為，儘管柯米於大選投票日前2天的11月6日宣布，這些電郵並無問題，但已產生政治上的傷害。
路透社報導，包括FBI在內的執法部門，在犯罪調查結束前，依慣例都不會揭露關於調查的資訊；如果督察長辦公室這項調查發現確有行為不當，參與的官員將遭違紀懲處。
柯米則於一項聲明裡表示，FBI會充分配合，他也「感謝」霍洛維茲啟動調查，因為所有人都會在關於此事的縝密評估及公開透明下獲益。（譯音：中央社陳亦偉）1061113
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。