選前辦柯林頓電郵 美司法部要查FBI

美國司法部督察長辦公室今天表示，他們要調查部分於去年11月大選前引發爭議的機關和聯邦調查局（FBI），其中FBI選前重查希拉蕊．柯林頓的電郵，遭民主黨批評損及其選情。

督察長辦公室負責調查司法部及其轄下的FBI濫權或侵害等行為。督察長辦公室為獨立單位，督察長是由美國總統直接指派。

法新社報導，督察長辦公室這項令人意外的宣布，距總統當選人川普宣誓就任僅8天。

督察長霍洛維茲（Michael Horowitz）表示，在「多位國會的監督委員會主席與重要成員、各個不同組織和大眾」的要求下，他決定展開初步調查。

白宮發言人厄尼思特（Josh Earnest）表示，白宮未參與這件事。他今天說：「我可以告訴你們，白宮未參與這個決定；這個政府一直在努力不懈的保護督察長，我們不會公開或私下對任何這類調查下指導棋。」

霍洛維茲在一項聲明裡指出，督察長辦公室將調查5項個別指控，其中包括指控FBI局長柯米（James Comey）於選前的舉措，是「基於不當的考量」。

柯林頓（Hillary Clinton）重要女助理的丈夫於選前傳出性醜聞，由於意外於女助理的電腦內發現一些柯林頓的電郵，柯米因而宣布重啟調查電郵案。民主黨認為，儘管柯米於大選投票日前2天的11月6日宣布，這些電郵並無問題，但已產生政治上的傷害。

路透社報導，包括FBI在內的執法部門，在犯罪調查結束前，依慣例都不會揭露關於調查的資訊；如果督察長辦公室這項調查發現確有行為不當，參與的官員將遭違紀懲處。

柯米則於一項聲明裡表示，FBI會充分配合，他也「感謝」霍洛維茲啟動調查，因為所有人都會在關於此事的縝密評估及公開透明下獲益。（譯音：中央社陳亦偉）1061113

(中央社)