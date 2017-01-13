歐巴馬愛犬闖禍咬傷人
美國總統歐巴馬的愛犬，4歲大的Sunny咬傷參觀白宮民眾的臉頰，經醫生診治後縫合，可能得留下一道小傷疤，這讓傷者感到沮喪。
根據美國娛樂消息網站TMZ的報導，美國第一家庭養了兩隻葡萄牙水獵犬（Portuguese water hound），另1隻是8歲的Bo。
報導說，9日有位18歲的女孩參觀白宮，當她靠近Sunny並親親牠，突然4歲大的獵犬朝她臉頰咬了一口。
TMZ刊登的照片顯示，女孩被咬傷的位置算靠近眼睛，經歐巴馬家庭醫生傑克森（Ronny Jackson）診治，決定傷口得施行縫合術。
雖然被咬傷的女孩沒有大礙，不過傷口癒合後臉上很可能留下一道小傷疤，這讓她感到很沮喪。
報導說，基本上葡萄牙水獵犬並非具有攻擊性犬隻，至於Sunny為何失控，白宮沒有對此發表任何評論。1060113
(中央社)
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