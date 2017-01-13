鐵網下的希望 台中慈濟為戰地難民募愛

台中慈濟醫院院長簡守信日前發表約旦義診心得，他不捨當地兒童疾病不得醫治，返台後他發動同仁募心募愛，要幫11萬的難民募1台X光機，讓鐵網下的兒童可看到一絲希望。（台中慈濟醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 106年1月13日

台中慈濟醫院院長簡守信日前發表約旦義診心得，他不捨當地兒童疾病不得醫治，返台後他發動同仁募心募愛，要幫11萬的難民募一台X光機，讓鐵網下的兒童可看到一絲希望。

慈濟台灣醫療團與約旦志工105年在約旦札塔里難民營等收容敘利亞難民的地方，實施義診發放與歲末祝福。世間戰火無情，簡守信看到許多無辜的兒童，已當爺爺的他，相當不捨當地兒童看不到未來的童年。

簡守信表示，台灣醫療發達根本想不到小兒「疝氣」會致命，但當地難民兒童尿道下裂、疝氣情況不少，沒有診斷都會造成大問題。

他說，當難民因戰禍奔逃，各國際組織日漸退出時，慈濟的愛持續都在，期待大家伸手幫幫在約旦的難民兒童，起碼被鐵網圍住的許多兒童，還看得到一絲希望。

研究部景豔霞覺得，以一個媽媽的立場看這些孩子很心疼，將心比心，希望他們能健康平安長大，若有機會也希望前往約旦貢獻心力。

工務室巫勇達在會後毫不猶豫掏出皮夾為捐款難民營購買Ｘ光機，他說，我們身在這麼有福氣的地方，真的要知足、知福。1060113

(中央社)