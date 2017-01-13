華南雲雨區東移 新北基宜大雨特報

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我要評比

中央氣象局上午9時45分發布大雨特報指出，華南雲雨區東移影響，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。

大雨特報警戒範圍包括新北市、基隆市、宜蘭縣。1060113

(中央社)