洪榮宏演唱會票房差 驚曝3大致命傷
台語歌王洪榮宏將舉辦售票演唱會，拍攝的宣傳照風格有別以往，改走南韓歐巴風格，不過此舉並未刺激票房銷售，門票開賣五天，銷售竟不到四成。
根據《蘋果日報》報導，有資深唱片宣傳指出，造成洪宏榮票房慘澹的主因，可分為三大點:婚外情重創形象、久無暢銷代表作、長年酗酒影響歌喉，不過主因還是外遇難甩「負心漢」形象，加上老一輩歌迷觀念較保守，難以接受婚變醜聞，多少減低購票意願。
對此洪榮宏聯絡人回應：「對票房不擔心，售票全權交由寬宏售票處理，推測是歌迷忙於採辦年貨，還未幫長輩購票，預料農曆年後應會衝出買氣」，此外更強調洪榮宏早已經戒酒多年，並無酗酒問題。
(中時電子報)
關鍵字：洪榮宏
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