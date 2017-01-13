捍衛金主 川普推文籲買L.L.Bean

美國總統當選人川普（Donald Trump）今天又回到商人角色，呼籲民眾購買因董事會成員提供他政治獻金而遭抵制的美國零售品牌L.L.Bean。

法新社報導，距離宣誓就任美國總統只剩下1週，這位共和黨房地產大亨推文：「謝謝L.L.Bean的琳達·比恩（Linda Bean）大力支持與鼓勵，人們對妳的支持只會比現在更多，買L.L.Bean吧。」

呼籲美國人抵制與川普家族作生意或銷售川普相關產品對象的活動「抓住你的錢包」（Grab Your Wallet），將L.L.Bean列入目前已超過70項的抵制清單。

總部在緬因州的家族服飾企業L.L.Bean創立於1912年，為美國人耳熟能詳的品牌。對於被列入抵制，L.L.Bean稱這是「誤導」，但仍企圖與琳達·比恩劃清界線。

L.L.Bean指出，她只是家族涉入事業的50多名成員之一，也僅是董事會10名成員的其中1個，她捐給川普的政治獻金屬於個人資金。

L.L.Bean執行主席高曼（Shawn Gorman）說：「沒有單一個人的發言，可以代表公司或公司價值。」

他聲明表示：「L.L.Bean不為政治候選人背書、沒有任何政治立場，或提供任何政治獻金。」

他還說：「被放進抵制活動清單很單純是受到誤導，恭請『抓住你的錢包』將立場撥亂反正。」

L.L.Bean創辦人孫女琳達·比恩則告訴福斯電視新聞網（Fox News ），這類抵制是種霸凌，受害的是員工。

她說：「這是在霸凌我，霸凌那些我擁有的公司，以及霸凌那個我部分參與的公司L.L.Bean。」

她還抱怨，4年前她表親捐款給即將卸任的民主黨美國總統歐巴馬，完全沒看到有人強烈反對，根本是「雙重標準」。（譯者：中央社許湘欣）1060113

(中央社)