珠寶公司吸金案 檢方聲押2人

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一家珠寶公司涉嫌以「回饋消費專案」吸金。新北地檢署昨天約談湯姓負責人、曾姓總經理及吳姓副總經理。檢方今天上午聲押曾、吳，諭令湯姓負責人新台幣10萬元交保。

新北地檢署指出，這家珠寶公司推出「回饋消費專案」，並依投資金額多寡分為銀卡（投資金額新台幣10萬元以上）、金卡（投資金額50萬元以上）、白金卡（投資金額100萬元以上）經銷商取得消費券。

消費券若未消費，得於每月5日持消費券向公司領取報酬，依金額每月可領回0.8%至1.5%的投資款（折算年利率為9.6%至18%），並以領有高獎金為由，誘使不特定民眾加入該公司成為業務員後加入經銷商。

檢調發現，目前已有20多人受害，吸金金額逾千萬元。湯姓負責人等人涉嫌違反銀行法。

新北地檢署昨天指揮新北市調查處，持法院核發搜索票，同步至台北市、新北市、台中市、基隆市等共7處搜索，並約詢湯姓負責人及曾男、吳男到案。

檢察官今天訊後將曾男、吳男聲請羈押禁見，並將湯姓負責人諭令10萬元交保。1060113

(中央社)