公益高球賽 一桿進洞送600萬元房
壽山盃公益募款高爾夫球賽明天將在高雄開打，主辦單位祭出一桿進洞就獲市值新台幣600萬元新房，吸引近200名好手參賽，募款所得將為高市方舟就業服務協會身心障礙者添置物資。
敬典文教基金會為延續已故董事長何壽山推廣高爾夫運動及幫助弱勢團體使命，秉持「給他魚吃，不如教他如何釣魚」的理念，每年定期舉辦壽山盃公益募款高爾夫球賽，為弱勢募款，今年進入第16屆，明天上午將信誼高爾夫球場開打，有20餘家企業共襄盛舉。
為回饋球友善舉，設計果嶺活動、逐洞趣味競賽，準備上百項獎品，其中逐洞遊戲只要一桿進洞，就能立刻獲得由京城集團樂活建案贊助市值600多萬元的新房、旅行社業者也贊助價值20萬元的越南高爾夫專屬行程，一卡通則贊助獨家設計限量套卡。
現場夜間規劃園遊會、高爾夫球闖關遊戲、頒獎晚會及蒙古烤肉美食晚宴，高雄市方舟就業服務協會身心障礙朋友將到場演出，感謝各界愛心。1060113
(中央社)
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