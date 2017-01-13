美向WTO提告 控陸傾銷重傷美製鋁業
離卸職僅差幾天時間，歐巴馬政府今天提出貿易控訴，指控中國大陸以犧牲美國競爭者為代價，運用「人為壓低的」貸款和原物料來提振其鋁產業。
美國貿易代表指出，這些動作相當於提供補助，已違反世界貿易組織（WTO）規定，並對美國製鋁業造成「嚴重侵害」。
此外，大陸生產的鋁大量湧入全球市場，造成供給過剩，導致價格下跌。
美國貿易代表辦公室（USTR）稱此最新舉措，為保護美國企業權利的證明，這是歐巴馬政府第16次針對大陸向WTO提出告訴。此前1天，美國總統當選人川普指控大陸「在經濟上已佔有絕對的便宜」。
美國貿易代表傅洛曼（Michael Froman）在一項聲明中承認，儘管多年來與北京最高層官員商談以提高對鋁供給過剩的關住，但卻沒有任何修正這種情形的作為，最終促使華府向WTO提告。
WTO如發現大陸違反貿易規定，可能授權美國對大陸產品課徵懲罰性關稅，以作為非法補助所造成傷害的補償。（譯者：中央社徐睿承）1060113
(中央社)
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