達美航空退出台灣市場 5/24最後一班

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達美航空今天表示，考量羽田機場部分開放、成田機場交通量減少，將砍台北東京成田航線，等於退出台灣市場，台北東京航線5月24日將是最後一個航班。

在台耕耘多年的達美航空台灣分公司昨天晚間在網路上傳出將退出台灣市場，達美航空今天發布新聞稿證實，5月起，取消往返台北與東京成田的每日班機。

達美航空表示，近期因東京羽田機場部分開放以及成田機場交通量減少，決定重新布局以東京成田為樞紐的航線網絡，由於目前達美航空目前只有這個航線，等於退出台灣市場。

達美航空表示，最後一班自成田機場起飛的班機日期為5月23日，最後一班由台灣起飛的班機日期為5月24日，受影響旅客將可透過天合聯盟航空夥伴，包含中華航空與大韓航空，繼續使用航班服務。

雄獅旅遊總經理游國珍分析，達美航空不是無預警停飛，也有為後續旅客安排轉簽，加上台日間航班密集，旅客有許多選擇，對旅客衝擊不大，至於台美航線可能的影響，他認為目前華航、長榮、聯合航空直飛航線多，旅客仍有許多選擇。1060113

(中央社)