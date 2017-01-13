達美航空退出台灣市場 5/24最後一班
達美航空今天表示，考量羽田機場部分開放、成田機場交通量減少，將砍台北東京成田航線，等於退出台灣市場，台北東京航線5月24日將是最後一個航班。
在台耕耘多年的達美航空台灣分公司昨天晚間在網路上傳出將退出台灣市場，達美航空今天發布新聞稿證實，5月起，取消往返台北與東京成田的每日班機。
達美航空表示，近期因東京羽田機場部分開放以及成田機場交通量減少，決定重新布局以東京成田為樞紐的航線網絡，由於目前達美航空目前只有這個航線，等於退出台灣市場。
達美航空表示，最後一班自成田機場起飛的班機日期為5月23日，最後一班由台灣起飛的班機日期為5月24日，受影響旅客將可透過天合聯盟航空夥伴，包含中華航空與大韓航空，繼續使用航班服務。
雄獅旅遊總經理游國珍分析，達美航空不是無預警停飛，也有為後續旅客安排轉簽，加上台日間航班密集，旅客有許多選擇，對旅客衝擊不大，至於台美航線可能的影響，他認為目前華航、長榮、聯合航空直飛航線多，旅客仍有許多選擇。1060113
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。