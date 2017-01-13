請辭無用？血液基金會昨血量續掉125萬c.c.
血量續降！血液基金會指，受到周刊抹黑為不當黨產之後，民眾捐血意願大降，董事長葉金川昨日請辭也止不住血，今日血液庫存繼續驟減5000袋、125萬c.c.血量，約為全台一天用血量，血液庫存量已從7.1天降到「偏低」的5.7天。
葉金川昨日大動作召開記者會請辭董事長一辭，並痛心在周刊抹黑下，嚴重影響全台民眾用血權益。繼前日血量狂掉125萬c.c.、血液庫存從8天降到7.1天，據最新統計，昨日依舊沒什麼人捐血，血量再掉125萬c.c.，血液庫存量更低於「安全」的7天，全台6個捐血中心庫存量全數持續下降。
最新統計顯示，目前全台血液庫存剩4萬5669袋，較昨日少了約5000袋，血液基金會會，通常每日應「多」出1000多袋，如此的落差顯示「實際上少了6000多袋」，幾乎是全台一天的用血量。
血液基金會指出，由於同時碰到寒流、爆料等多重不利因素，確實影響到民眾捐血意願，而且過年期間本就是捐血淡季，原來希望在春節前將血液庫存量拉到10天，如此不增反減真的很憂心。血液基金會強調，單位不會隨便喊出「鬧血荒」，這次是真的很嚴重，還是希望民眾能踴躍挽袖捐血。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。