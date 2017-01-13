請辭無用？　血液基金會昨血量續掉125萬c.c.

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全台血液庫存量已降至5.7天，當中以A型血最缺。（網路圖片）

血量續降！血液基金會指，受到周刊抹黑為不當黨產之後，民眾捐血意願大降，董事長葉金川昨日請辭也止不住血，今日血液庫存繼續驟減5000袋、125萬c.c.血量，約為全台一天用血量，血液庫存量已從7.1天降到「偏低」的5.7天。

葉金川昨日大動作召開記者會請辭董事長一辭，並痛心在周刊抹黑下，嚴重影響全台民眾用血權益。繼前日血量狂掉125萬c.c.、血液庫存從8天降到7.1天，據最新統計，昨日依舊沒什麼人捐血，血量再掉125萬c.c.，血液庫存量更低於「安全」的7天，全台6個捐血中心庫存量全數持續下降。

最新統計顯示，目前全台血液庫存剩4萬5669袋，較昨日少了約5000袋，血液基金會會，通常每日應「多」出1000多袋，如此的落差顯示「實際上少了6000多袋」，幾乎是全台一天的用血量。

血液基金會指出，由於同時碰到寒流、爆料等多重不利因素，確實影響到民眾捐血意願，而且過年期間本就是捐血淡季，原來希望在春節前將血液庫存量拉到10天，如此不增反減真的很憂心。血液基金會強調，單位不會隨便喊出「鬧血荒」，這次是真的很嚴重，還是希望民眾能踴躍挽袖捐血。

(中時)