洪慈庸：隨行出訪不適 有脫水現象

我要評比

隨總統蔡英文出訪的時代力量籍立法委員洪慈庸（圖）表示，昨晚（當地時間11日）開始腹瀉，延續到今天（當地時間12日），隨團醫療小組檢查後，狀況仍較嚴重，且身體脫水。（洪慈庸辦公室提供）中央社 106年1月13日

隨總統蔡英文出訪的時代力量籍立法委員洪慈庸表示，昨晚（當地時間11日）開始腹瀉，延續到今天（當地時間12日），隨團醫療小組檢查後，狀況仍較嚴重，且身體脫水。

洪慈庸在社群網站臉書（facebook）貼文說，醫生建議暫時休息、暫停行程。感謝總統府及醫療小組立即反應，也感謝大家關心，稍早抵達薩爾瓦多後已再次檢查，會盡快恢復體力，不好意思讓大家擔心了。

隨行媒體發現，從參訪瓜地馬拉國會、與瓜國僑胞僑宴及在薩爾瓦多僑宴，洪慈庸都缺席；蔡總統晚間在薩爾瓦多僑宴上，一一向僑胞介紹隨團立委時說，洪慈庸「吃壞肚子，所以無法在現場」。

時力立法院黨團總召集人徐永明在立法院受訪表示，稍早聯絡洪慈庸，洪慈庸肚子有點不舒服，有脫水現象，也已吃一些藥，但洪慈庸會與代表團一起走完行程，希望洪慈庸保重。

蔡總統7日展開9天8夜「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，隨團成員包括洪慈庸等人。1060113

(中央社)