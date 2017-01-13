以為是省道 老翁逆向行駛國道

國道警察第二大隊13日表示，家住南庄鄉74歲彭姓老翁駕駛自小客車，因走錯路逆向行駛國道1號南下路段的內側車道，員警獲報前往攔截，過程驚險，老翁卻說以為走的是「省道」。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 106年1月13日

國道警察第二大隊今天表示，家住南庄鄉74歲彭姓老翁駕駛自小客車，因走錯路逆向行駛國道1號南下路段的內側車道，員警獲報前往攔截，過程驚險，老翁卻說以為走的是「省道」。

國道二隊12日晚間接獲通報，國道1號南下頭份至造橋路段，有一輛白色自小客車逆向行駛內側車道和中央分隔島之間，讓許多用路人必須從時速近百公里突然緊急剎車，嚇出一身冷汗。

巡邏員警立即驅車前往攔查，果然在南下111.8公里處發現白色轎車，當時該車時速約20至30公里，但仍在內側車道，險象環生，國道員警和國道救援隊的拖吊車司機合作，截斷南下車流，再協助彭姓駕駛把車輛開往路肩停放。

警方調查彭姓老翁家住南庄，原本要從頭份市開車回家，疑似行經頭份交流道時，行駛上國道1號南下車道，發現「走錯路」，竟在造橋地磅站直接迴轉，逆向行駛大約6公里，才被國道員警攔查下來。

彭姓老翁向國道員警表示，以為自己走的是「省道」，才會迴轉行駛在內側車道；由於老翁疑有輕微失智現象，員警為了安全起見，除了加以告誡外，還聯繫他的家屬，但老翁妻子和小孩都智能障礙，最後由村長把人帶回，結束一場虛驚。1060113

(中央社)