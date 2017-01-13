澳網》盧彥勳尬球王 單打次輪迎戰莫瑞

盧彥勳次輪對手是當今球王莫瑞。（資料照/鄭任南攝）

球王莫瑞澳網男單居上半部籤表。(美聯社資料照)

即將在16日揭開序幕的澳網會內賽，13日對戰籤表出爐。我國網球一哥盧彥勳，單打首輪將迎戰會外賽晉級球員，若順利過頭關，盧彥勳次輪對手將是當今球王英國名將莫瑞。

盧彥勳在奧克蘭網賽次輪止步，不過他認為近兩周整體狀況還不錯，已在12日馬不停蹄轉往墨爾本備戰澳網。若盧彥勳單打順利過頭關，次輪將是他生涯第6度與莫瑞交手。

盧彥勳過去5度與莫瑞碰頭，唯一一勝就是2008北京奧運單打首輪，擊敗當時世界第6的莫瑞。今年澳網也是盧彥勳連續第3年和莫瑞交手，去年溫網和前年女王盃網賽都曾遭遇莫瑞。

而男單籤表中，世界第1英國莫瑞與「瑞士特快車」費德勒、瓦林卡都居上半部籤表，前球王喬柯維奇則與「蠻牛」納達爾、加拿大重炮拉奧尼奇在下半部籤表。莫瑞八強對手很有可能是錦織圭或費德勒。

(中時電子報)