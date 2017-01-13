大學校長向總統喊話 設跨部人才委員會

大專5大協進會今天發表聲明，現在台灣高教被國際邊緣化，並向總統喊話，希望政府將人才培育提高至國安層級，建議成立跨部會人才培育規劃諮詢委員會。

106年全國大專校院校長會議今天在高雄舉行第二天議程，邀請全國158所公私立大專校院（含軍警校院）校長參與，國立大學校院協會理事長楊泮池、私立大學校院協進會理事長李天任、國立科技大學校院協會理事長廖慶榮、私立科技大學校院協進會理事長葛自祥、專科學校教育聯盟理事長黃柏翔等人共同發表聲明，對政府提出建言。

五大協進會指出，現在大學面對3大問題，包括大學生源大量減少和資源不足、人才培育與社會各行各業和產業界接軌、大學如何在國際上競爭並協助提升國家競爭力。

面對這些問題，五大協進會認為，國家的高教藍圖尚未展現出強而有力的主規劃，大學的總體發展與前瞻規劃失去可遵循的依據，而台灣高教也被邊緣化，台大1年經費（不含醫院）支出只等於中國大陸的蘭州大學，優秀學生不斷外流。

五大協進會呼籲，希望總統責成行政院，儘速成立跨部會的人才培育規劃諮詢委員會，以擘劃人才培育藍圖，因應生源大量減少，大學面對生存發展危機時，儘速制訂相關的暫行條例，以3或5年為期，在跨部會基礎上全方位因應。

李天任指出，提出這些建言是希望政府重視高教問題，教育是國力的展現，和鄰近國家相較，台灣整體高教預算可能只等於中國大陸清華1間學校的經費，台灣狀況令人憂心，因此希望政府將人才培育提高至國安層級。

以人才引進為例，李天任表示，和經濟部、財政部、內政部等部會相關，教育發展不能光由單一教育部主導，應該在考量國家整體發展的基礎下推動，因此建議成立跨部會的人才培育規劃諮詢委員會，並制訂相關的暫行條例，來解決人才培育、大學退場等問題，如過去退場機制誘因不足，導致應退的學校不退，對教育發展不是好事。1060113

(中央社)