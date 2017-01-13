美終結古巴移民門戶開放政策

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美國總統歐巴馬今天終結對古巴移民長達50年的門戶開放政策，古巴移民今後將面臨與其他拉丁美洲國家移民類似的居留限制。

法新社報導，在即將卸任前，歐巴馬廢除1960年代起讓逃離共產主義國家古巴的民眾快速獲准成為美國公民的規定。

歐巴馬在聲明中說，此舉「將為我國的移民政策帶來更多的一致性」。

歐巴馬說：「試圖非法進入美國，不符人道援助標準的古巴公民，將根據美國法律與執法優先條款驅逐，立即生效。」1060113

(中央社)