陸2017春運啟動 再掀搶票大戰

中國大陸2017年春運今天揭開序幕，客流量初估接近30億人次。由於熱門方向車票供不應求，就連售票人員也買不到返鄉車票，得在這場搶票大戰中堅守崗位。

中新網報導，大陸國家發展和改革委員會發言人趙辰昕12日在記者會上表示，今年春運（春節疏運）共40天，初步預測全大陸客流量將達到29.78億人次，較2016年春運成長2.2%。

趙辰昕指出，今年春運壓力仍大，甚至比前幾年還大，主要因客運壓力增加，客運和重點物資運輸統籌難度更高。此外，氣象部門預測局部地區可能出現雨雪冰凍和大霧天氣，恐影響交通運輸秩序。

上海新聞晨報今天報導，每到春運火車票預售期，中國鐵路客戶服務中心網站（俗稱12306網站）客服人員接到的電話中，旅客最關切也詢問最多的問題還是怎樣才能買到票。

有些脾氣暴躁的旅客講著講著就破口大罵，一些思鄉心切的旅客說著說著就哭出聲來。第3年經歷春運的12306客服代表吳瑩說，「其實我又何嘗不能理解這種心情，但我也買不到票。」

現實情況是，春運期間熱門方向的車票一直都供不應求，例如四川、西安方向的車票幾乎都是一開賣就被「秒殺」。

來自安徽宣城的吳瑩說，今年沒買到返鄉車票，有些同事也沒買到票。隨著搶票希望愈來愈渺茫，春節前後人手吃緊，她已打算今年就在12306客服中心過年了。1060113

(中央社)