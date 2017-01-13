貪口腹之欲 簡單尿檢可能讓你洩底

根據今天發表的1項研究，只要進行簡單尿液檢測就可知道你晚餐有沒有吃清蒸魚或充斥脂肪的牛排。有朝一日，如果你想對攝取哪些食物瞞天過海，恐怕門都沒有。

法新社報導，研究顯示，這種檢測還可增進糖尿病、肥胖和心臟疾病患者的健康。

由於人們通常不願承認吃了或沒吃什麼，一離開診所的環境，想監測熱量極其困難。

研究人員發表在「刺胳針糖尿病與內分泌學」（The Lancet Diabetes and Endocrinology）期刊的報告指出，還在發展中的這項5分鐘實驗室檢測，可自尿液中識別不同食物群特有的生物標記。

目前尿液調查可區分出紅肉、魚內和雞肉，也是提供所攝取的脂肪、糖、纖維和蛋白質的良好指標。

報告共同作者英國紐卡索大學（Newcastle University）人類營養研究中心（Human Nutrition Research Centre）教授馬瑟斯（John Mathers）說：「還沒發展到可檢測出某人昨天吃了15片脆片、兩根香腸的地步。」（譯者：中央社何宏儒）1060113

(中央社)