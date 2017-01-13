黨主席4強爭霸 洪秀柱：多喝采鼓勵

我要評比

(中央社記者邱俊欽桃園13日電）中國國民黨主席之爭「4強爭霸」，國民黨主席洪秀柱今天表示，國民黨面臨困境時，有人願意承擔是好事、都要肯定，大家要多喝采，給予鼓勵。

國民黨主席選舉，洪秀柱已表態競選連任，前副總統吳敦義、國民黨副主席郝龍斌與台北農產運銷股份有限公司總經理韓國瑜也宣布角逐。

紀念前總統蔣經國逝世29週年，前總統馬英九、前行政院長郝柏村、洪秀柱與郝龍斌等人上午分別前往謁靈。

洪秀柱率數十名中央黨部黨務主管、地方黨部人員前往頭寮，向陵寢俯首追思，過程莊嚴肅穆。

洪秀柱受訪表示，她向蔣經國陵寢說，「希望保佑這個黨，保佑這個國家」。

是否對現今國民黨處境感到憂心？她說，「當然會，因為很多人對黨都有期盼」，希望國民黨重新再起，大家都知道這個社會少不了國民黨。1060113

(中央社)