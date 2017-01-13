8天津陸客 疑食物中毒送醫

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8名來自天津的陸客，今天清晨疑似食物中毒，搭乘遊覽車到嘉義基督教醫院急診就醫，經觀察後已出院，繼續行程。

嘉義基督教醫院指出，清晨7時左右，有3男5女來自天津的陸客，因出現嘔吐、腹痛情形，集體搭遊覽車至醫院急診，經醫師觀察後，於上午9時40分離開，繼續行程。1060113

(中央社)