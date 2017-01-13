大溪頭寮謁靈 郝柏村大方挺兒 馬英九不表態

郝柏村（持花圈者）等人謁靈。（楊明峰攝）

馬英九（持花圈者）等人謁靈。（楊明峰攝）

郝柏村父子與馬英九闢室會談，裡頭互動良好。（楊明峰攝）

洪秀柱等人謁靈。（楊明峰攝）

13日是先總統蔣經國逝世29周年，包含前總統馬英九、前行政院長郝柏村、國民黨主席洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌等人上午分別前往桃園大溪頭寮謁靈。面對國民黨主席選舉，郝柏村表示，不以父親身份，而以黨員身份推薦郝龍斌，認為郝龍斌沒有個人、為黨奉獻犧牲，有能力信心重振國民黨。洪秀柱則則說，黨面臨困境，有人願意出來承擔是好事，都要加以喝采、鼓勵。馬英九則未受訪回應，也未表態支持特定對象。

郝柏村今9點先率退休將領與郝龍斌前往謁靈，在休息室停等時，郝伯村父子等人與晚10分鐘前往謁靈的馬英九，闢室會談約10分鐘離去。

郝柏村受訪時強調，知子莫若父，非以父親、而以黨人支持郝龍斌，認為郝龍斌從小沒有特權觀念、沒有個人，為黨奉獻犧牲，且當過大學教授、民代、預備軍官等，政治經歷完整，中國國民黨面臨艱鉅階段，相信郝龍斌有能力、信心，能夠重振黨，不單是他的期望，也是全體黨員對郝龍斌的期待，希望大家支持。

洪秀柱與馬英九、郝柏村父子等人擦身而過過，沒有互動，與百名黨員一同謁靈。被問到黨主席之爭從三人之爭變四強爭霸？洪秀柱表示，黨正面臨困境，有人願意出來承擔是好事，都要加以喝采，鼓勵。

洪秀柱也說，跟經國先生講到，希望保佑黨、保佑國家。如今也跟每一個愛護黨的人一樣，對國民黨感到憂心，也期盼黨可重新再起，因為台灣社會少不了中國國民黨。

被問到前副主席詹啟賢也要參選黨主席？洪秀柱說，不清楚，詹沒向她提到，認為有意願出來選的人都是好事，都是人才。

(中時)