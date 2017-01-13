正達大砍年終逼離職？勞動部：反對粗暴手段
農曆年將至，上班族最期待的就是可以拿到一份優渥的年終獎金，但有鴻海集團旗下正達國際光電的員工投訴，今年的年終獎金大縮水，而且如果不同意公司的年終政策，公司就希望員工自請離職，疑似規避大量解僱的問題。勞動部勞動關係司司長王厚偉強調，若有公司用這種方式逼員工離職，勞動部強烈反對這種粗暴的手段。
王厚偉表示，如果公司因為獲利不佳、甚至虧損，應該與員工好好溝通年終獎金政策。而正達光電疑似要規避《大量解僱勞工保護法》，用這種縮減在南科的員工規模，他指出，正達在南科總計有506名員工，從1月4日開始至10日，陸續資遣約18人，還在合理範圍，至於正達是否真要規避《大解法》，王厚偉表示，已經請南科管理局密切注意。
雖然正達光電強調年終獎金是非經常性給與，但律師蔡瑞麟指出，許多科技公司會直接把年終獎金寫入工資中，例如以「保證年薪14個月」來當作誘因徵才，所以勞工遇到這類問題時，應該先把勞動契約拿出來檢視，若當初有把年終獎金簽訂，雇主卻要少發時，可以《勞動基準法》第22條、未全額給付工資來主張雇主應發足額年終獎金。
(中時)
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