生態浩劫 日沖繩珊瑚礁群去年死亡7成

石垣島海域美麗的珊瑚礁群。（達志影像/Shutterstock）

經過長時間的監控和調查，日本官方發現，位於沖繩縣外海的大片珊瑚礁群，去年因為海水溫度上升，造成有高達7成的面積死亡，讓負責監督的日本環境省感到相當憂慮。根據環境省的調查報告，沖繩海域在去年（2016）6月至9月期間，海水升溫的狀況最為嚴重，平均上升至少1至2℃，恐就是殺死珊瑚礁的主要兇手。

據日本朝日新聞網（Asahi News）報導，經日本環境省長時間的監控與分析，於本月10日提出最新的調查報告，赫然發現位於沖繩縣外海、介於石垣島（Ishigakijima）和西表島（Iriomotejima）之間約400平方公里面積的珊瑚礁群，竟有高達7成的面積已呈現死亡狀態，比去年9、10月所測得之數據相比，大幅擴散的比例令外界驚愕。對此一生態浩劫，日本環境省表示，最大兇手就是逐漸攀高的海水溫度，根據他們的監測數據顯示，去年6至9月之間，該海域的水溫最高曾上升2℃，讓海水溫度攀上30℃的高溫。

沖繩海域美麗的珊瑚礁和魚群。（達志影像/Shutterstock）

珊瑚礁，是由石珊瑚目的珊瑚蟲的骨骼組成，主要成分為碳酸鈣。多數的珊瑚礁必須生長於水下50公尺內的區域，其錯綜複雜的結構也吸引大量的生物和藻類在此生存，為周邊帶來生動且豐富的生態系統。擁有豐富珊瑚礁海岸的沖繩群島，得天獨厚的洋流系統與清澈的島嶼環境，在全球800多種珊瑚礁類型中，沖繩就發現了200種，是當地非常珍貴的觀光與生態資源。但同時牠們也相當脆弱，一但海水溫度上升過快，會造成珊瑚蟲死亡且白化。

如今隨著溫室效應、過度開發與人為盜採的影響，全球珊瑚礁面積正快速縮小中，讓這個海底美麗的花花世界不復存在。面對可能滅絕的珊瑚礁群，日本官方結合民間各大企業與國際非政府組織（NGO），透過廣告、文宣和立法畫界的行動，並在沖繩沿海設置約35個監控點，嚴密監控海底珊瑚礁的一舉一動，期望能阻止這個生態浩劫的發生。

(中時電子報)