周進田用鋼琴書寫生命。(youtube帳號:中時電子報即時新聞中心)

周進田，30 歲開始接觸鋼琴，沒有人教靠著他自己慢慢地摸索，每天他會到台南市復興路口的空地，彈奏一台廢棄的鋼琴，數年如一日，在車水馬龍的嘈雜路口，他的心情，完全融入在鋼琴的世界裡。

(中時)