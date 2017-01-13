NBA》讓你一眉哥還不夠 籃網輸鵜鶘8連敗
就算鵜鶘主將「一眉哥」安東尼戴維斯臀傷無法出賽，坐擁主場優勢的籃網照樣輸球！前3節一路領先的籃網，又在末節崩盤，13日終場95比104輸給鵜鶘，苦吞本季最長8連敗，接著14日將到暴龍主場踢館，恐怕難逃繼續輸球命運。
原本打完前3節，籃網還以6分領先鵜鶘，沒想到末節完全守不住伊凡斯、泰倫斯瓊斯兩名鵜鶘球員，加上失誤頻傳，特別是籃網總教練艾金生倚重的替補後衛吉爾派崔克，光在第4節就有3失誤，籃網只能再次眼見可能到手的勝利飛了。
籃網會以8勝30敗「穩」居聯盟墊底，也是全聯盟唯一勝場沒到雙位數球隊的主因，除了林書豪本季缺席26場，艾金生更要揹上絕大部分責任，他的用人方式，充分展現對球員的不信任感，就算豪哥傷癒復出，也救不了籃網。
布魯克羅培茲拿下籃網全隊最高20分，另有6籃板、3助攻，卻發生6失誤，三分球也僅投5中1，吉爾派崔克18分，也有4失誤，兩人加起來就有10失誤，讓籃網想要保住勝利都難，喬哈里斯15分，波達諾維奇10分。
伊凡斯13日徹底瓦解籃網防線，只上場27分鐘，就拿29分、4籃板、3助攻與4抄截，完全填補一眉哥空缺，頂替一眉哥先發位置的瓊斯24分、12籃板，哈勒戴21分、4助攻與4籃板，索羅門瓊斯14分、10籃板。
(中時電子報)
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