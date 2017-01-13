1月13日中視午間新聞搶先看
今天1月13日的中視午間新聞搶先看：
歌劇直銷台中歌劇院成直銷會場 藝文界怒批荒謬
台中歌劇院原本應該是表演藝術團體演出的地方，卻被爆出10日下午租借給直銷商舉辦新品上市發表會，藝文界直呼「太離譜」，認為國表藝應該在乎自己的專業。
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達美退台 不玩了!? 達美航空傳5/24退出台灣市場
航空業競爭激烈，繼去年威航、復興停航之後，美籍達美航空（Delta）12日也傳出台灣分公司將於2017年5月24日關閉，同日也是達美最後一班台北往東京的航班。
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天氣溼冷週末低溫13℃ 冷氣團持續至下週
今天大陸冷氣團南下，影響持續到下週二清晨，週六、日北台灣非常濕冷，整天都在攝氏13至16度，沿海空曠地區有機會接近12度，其他各地也都比較陰冷，要注意保暖。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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