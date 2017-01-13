境外生反漲保費 籲陸生健保比照僑外生

境外生權益小組今天表示，對需繳多1倍學雜費的外籍生、不能打工的陸生，漲保費如多剝一層皮，因此反對調漲健保費，籲陸生比照現行僑外生保費納健保。

境外生權益小組表示，民進黨去年底拍板定案，「基於人權考量」，將陸生納入健保，作法卻是連僑生、外籍生保費一併調漲，每月自付6成保費（新台幣749元）調升為自付全額（1249元），計畫調升全體境外生健保費的「全民健康保險法」修正草案，很可能在下個立法院會期通過。

境外生權益小組指出，對民進黨聲稱是「人權、人道的考量」，實際上卻是增加全體境外生經濟負擔的兩面手法，表達最大遺憾，境外生雖國籍不同、族群不同，但一樣是台灣社會中的重要參與者，健保以社會為單位，應按照「量能負擔」的原則，才不會將貧窮者排除在健保體系外。

對於陸生納入健保，境外生權益小組表示樂見，但也主張境外生保費必須符合量能負擔的原則，對就讀公立學校必須繳出比本地多1倍學雜費的外籍生、受「三限六不」限制不能打工的陸生，或經濟弱勢境外生，調漲保費猶如多剝一層皮。

境外生權益小組也提出兩項訴求，反對民進黨調漲僑外生保費，陸生應比照現行僑外生保費加入健保，以修改「停留」身分為「居留」方式納入健保；對健保第6類別被保險人的無職業者或無扶養者而言，相當月薪5萬3000元受僱者需繳交每月749元保費，仍是沉重的經濟負擔，呼籲按照健保「量能負擔」原則，重新檢討第6類保費。1060113

(中央社)