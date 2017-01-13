捐血量拉警報 全台可用血量剩5.7天

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台灣血液基金會遭指為不當黨產，衝擊民眾捐血意願。根據血液基金會統計，昨天血量已驟降5000袋，截至今早僅剩5.7天，不及安全庫存量的7天，呼籲民眾趕快挽袖捐血。

台灣血液基金會今天表示，以往寒假、過年和天氣轉冷，原本就已不利捐血，加上不實報導衝擊，昨天短短一天捐血量已驟降5000袋，對於血庫存量簡直是雪上加霜。

台灣血液基金會指出，昨天可用血量還有5萬多袋，但今早最新統計，只剩下4萬5669袋，仍在持續下滑，且4種血型的狀況都差不多，目前全台可立即調用供應的血液庫存量僅剩5.7天，不及安全庫存量的7天。

台灣血液基金會強調，會想盡辦法衝高捐血量，目前不會隨便喊出「血荒」兩字，希望在農曆過年前達到安全庫存量10天的目標，為不影響用血人生命安全，影響用血權益，呼籲民眾挽袖捐血。

衛福部長林奏延今天中午也親自在衛福部前的捐血車，呼籲民眾捐血。1060113

(中央社)