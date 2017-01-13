捐血量拉警報 全台可用血量剩5.7天
台灣血液基金會遭指為不當黨產，衝擊民眾捐血意願。根據血液基金會統計，昨天血量已驟降5000袋，截至今早僅剩5.7天，不及安全庫存量的7天，呼籲民眾趕快挽袖捐血。
台灣血液基金會今天表示，以往寒假、過年和天氣轉冷，原本就已不利捐血，加上不實報導衝擊，昨天短短一天捐血量已驟降5000袋，對於血庫存量簡直是雪上加霜。
台灣血液基金會指出，昨天可用血量還有5萬多袋，但今早最新統計，只剩下4萬5669袋，仍在持續下滑，且4種血型的狀況都差不多，目前全台可立即調用供應的血液庫存量僅剩5.7天，不及安全庫存量的7天。
台灣血液基金會強調，會想盡辦法衝高捐血量，目前不會隨便喊出「血荒」兩字，希望在農曆過年前達到安全庫存量10天的目標，為不影響用血人生命安全，影響用血權益，呼籲民眾挽袖捐血。
衛福部長林奏延今天中午也親自在衛福部前的捐血車，呼籲民眾捐血。1060113
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。