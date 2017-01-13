蔡得勝：川普亞太政策將玩台灣牌
前國安局長蔡得勝今天表示，美國總統當選人川普的亞太戰略預期將會「玩台灣與俄國牌」，藉增加互動作為增加對中共壓力的重要外交操作工具，但台灣要思考的是有何籌碼讓改變可以比現在更好。
蔡得勝上午出席國家政策研究基金會「川普的亞太戰略及衝擊」座談會，分析認為，川普亞太戰略首在調整歐巴馬的亞太再平衡戰略，其中預期將會「玩台灣與俄國牌」，增加與台俄互動作為增加對中共壓力的重要外交操作工具，所以川普上台後其亞太戰略主要以中共為目標，首要調整的是與中國大陸的經貿關係。
至於川普揚言放棄一中政策，蔡得勝表示，改變只是一種期待，台灣要思考的是有何籌碼讓改變比現在更好，就如同美國總統歐巴馬所說，必須想清楚後果，因為中國人處理這件事的方式不會和處理其它議題方式相同。
另外在九二共識互不退讓下，他指出，兩岸關係冷和的關係可能更加突出，由於九二共識困結不解開兩岸關係不可能好轉，建議將九二共識提升為蔡習共識，各退一步才是人民之福。
蔡得勝分析，在中共十九大前夕，中國大陸的的經濟社會更較過去隱憂，研判中共對台重大調整可能性不高，未來可能藉政策緊繃加大台灣內部紛爭，弱化台灣經濟成長動能，讓台灣對外及經貿活動走不出去，自我內耗。1060113
(中央社)
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