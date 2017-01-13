傳選國民黨主席 詹啟賢：積極思考中

外傳已經請辭中國國民黨副主席的詹啟賢最快14日宣布參選國民黨主席，詹啟賢今天表示，他才剛回來幾天，這麼重要的事，不太可能3、5天決定，不過，「我在積極思考中」。

詹啟賢上午出席一場新書發表會，會前被媒體問到是否考慮參選國民黨主席時說，「我在積極思考中」，但在心理上、實務上還沒準備。1060113

(中央社)