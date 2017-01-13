終結賽普勒斯分裂 各方持續會談

為解決賽普勒斯數十年分裂問題的談判今天結束，雖然未能達成協議，但各方官員計畫於18日再開談判會議，以便於在促成政治協議前，處理棘手的安全問題。

路透社報導，自1974年發生企圖倒向希臘的未遂政變導致土耳其出兵後，位於地中海東部的賽普勒斯島即分割為各以土耳其人及希臘人為主的兩個地區，多年來各方外交官均無法達成協議，而同屬北約的希臘與土耳其，時而為賽普勒斯瀕臨戰爭邊緣。賽普勒斯曾經是英國殖民地。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）告訴路透社，他有信心，參與談判各方決心作「最後努力」以達成解決方案。

法新社報導，土耳其、希臘及英國的外長，今天同意繼續努力促成賽普勒斯的統一，以終止這個長期的政治紛爭。

在日內瓦舉行的會議，首度讓賽普勒斯希臘區的總統阿納斯塔西亞迪斯（Nicos Anastasiades）與土耳其區的領導人阿欽席（Mustafa Akinci），以及英、土、希3國的外長齊聚一堂，討論數十年來阻礙談判進展的安全與其他棘手問題。

聯合國在今天會議總結後發表的一項聲明裡說：「與會各方都承認，是時候該讓談判取得成功的結論，這是個不應錯過的歷史性機會」、「各方同意在副手的層級上成立一個工作團隊，這個團隊將於1月18日開始運作」。1060113

(中央社)