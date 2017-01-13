參選黨魁？詹啟賢：積極思考中
前國民黨副主席詹啟賢傳出有意參選黨主席，詹啟賢今受訪時表示，國民黨在台灣有角色、責任，所以他從黨、社會、國家角度積極思考中，不至於到過年後才公布。他強調，「黨產的事情不是主要的原因」，他跟黨主席洪秀柱都是善意互動。
詹啟賢說，行政協議一事後，他跟洪秀柱事後好幾次討論都是心平氣和，有些想法、看法有所不同，但沒有個人的恩怨不滿，都是善意互動。
洪秀柱今受訪時表示，她不清楚詹啟賢要參選，因為詹沒提到，若有意願的人出來，都是好事、都是人才。
面臨四強爭霸，洪秀柱說，黨面臨困境時，有人願意出來承擔都是好事，都要肯定加以喝采，多予以鼓勵。
前副總統吳敦義表示，連帶影響很難去推算，但民主政黨用選舉產生是常態，只要是合乎登記資格黨員都有權利競選，依照公平公正公開規章，都可在這規章下公平參選，「我不能有什麼評論」。
(中時)
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