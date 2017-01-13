直銷辦大會 台中國家歌劇院：場地租用是常態

台中國家歌劇院節目企劃部經理王偉齡（中）強調，出租場地作商業活動，不會排擠藝文團體的表演。（馬瑞君攝）

台中國家歌劇院出租大劇院場地供直銷商辦新品發表會，引起各界譁然，歌劇院今天上午對外表示，第一場場地出租引起社會撻伐，他們會虛心接受，但在自籌款比率逐漸升高的情況下，只有審議通過，類似商業活動還可能會再舉行，但不會壓縮藝文團體的表演。

台中國家歌劇院節目企劃部經理王偉齡表示，其場地租用管理辦法在去年9月審查通過，11月對外公布，今年度首批申請案中大劇院申請件數有46件，通過39件，都是由申請單位提交書面和影音資料，由評議委員審查通過。

王偉齡說，場地出租是以藝文團體優先，只有剩餘檔期才會開放給其他團體租用，這種場地租用在國外藝術中心十分常見，後續還有一場賓士在4月的活動。

(中時)