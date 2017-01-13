徐玄單飛專輯演唱會將直播 粉絲同樂

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南韓偶像天團少女時代成員徐玄將於16日晚上8時在首爾舉辦首場首張單飛專輯發行紀念演唱會，作為宣傳演出，徐玄決定邀請粉絲免費觀賞。

南韓「日刊體育」今天報導，16日晚上徐玄將在首爾三成洞SMTOWN@coexartium內的SMTOWN THEATRE舉辦首張單飛專輯發行紀念演唱會「SEOHYUN SHOWCASE‘Don’t Say No’」，與粉絲度過特別的時光。

據報導，在此次首唱會上，徐玄將首次公開演唱主打曲「Don’t Say No」，還會演唱其他收錄曲，並將與粉絲們分享新專輯相關故事。

報導說，當晚的徐玄演唱會將透過NAVER明星直播APP“V”的SMTOWN頻道直播，全球粉絲也能夠一起觀看。

徐玄的首張迷你專輯「Don’t Say No」將於17日零時透過各音樂網站公開全部音源，18日發售新專輯。1060113

(中央社)