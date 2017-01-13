追思蔣經國 金防部矢志忠貞

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今天是故總統蔣經國逝世29週年紀念日，陸軍金門防衛指揮部指揮官郝以知率官兵代表到中山紀念林蔣經國先生紀念館，向蔣經國靈前獻花行禮，表達懷念與虔誠追思之意，並矢志忠貞報國。

蔣經國於民國38年到74年間，先後到金門巡視123次、停留352天，深入前哨、陣地、碉堡振奮官兵士氣，與戰地軍民同甘共苦，關懷金門的情感深摯而濃厚。

金防部指揮官郝以知表示，故總統蔣經國是「哲人日已遠，典型在夙昔」的風範，身為第一線部隊，必須充分體認保家衛國的神聖使命，砥礪忠貞報國志節，並期勉幹部能持續戮力防區戰訓整備工作，共同確保國人生命財產安全。1060113

(中央社)