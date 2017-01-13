大型竊電集團遭查獲 追償電費近億元
廉政署中調組調查台電人員風紀案，意外查出2名吳姓台電外包商共組竊電集團，從4年前陸續為台中市大型酒店、餐飲店以倒撥電表方式竊電，初估可追償近1億元電費。
台中地檢署駐廉政署中部地區調查組，於2014年間偵辦台電公司人員風紀案，意外查出此案外案。檢察官楊植鈞於11、12日兩天，指揮中調組廉政官及台中市警局刑警大隊偵五隊員警共150人，兵分21路前往竊電集團成員住處及竊電商家等21處搜索，約談50人到案。
檢方查出，兩名吳姓台電外包商從2013年陸續暗通台中市多家大型酒店、餐飲店、游泳池及公司行號，以倒撥電表等方式竊電，再以省下電費對半拆帳分牟利。
檢方初步清查，竊電商家約有11家，而台電可向商家可追償電費近1億元。2名吳姓男子因違反電業法涉嫌重大，被台中地院裁定羈押禁見。
(中時)
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