國防部定期公布遼寧艦動態 馮世寬：非常開明
遼寧艦繞台引發各界關注，國防部長馮世寬今出席「潛艦部隊發展史蹟特展」受訪表示，國防部本次非常開明地把動態給全國老百姓知道，這次通過時，艦載機沒有起飛，其空軍掩護動作亦無非常突出，所以在新聞發布說「沒有特殊狀況」。
被問及是否公布照片等相關資訊，馮世寬說，有的鄰國已公布照片，不必重複做這些事情，新聞要立即才是新聞，過了一天就不是新聞了，「我們應該要保持這個原則。」
媒體問及公布資訊亦是「政治作戰」，馮世寬對此否認說，兩者沒有扯上關係，軍事行動應有軍事行動的範圍。
此外，日公務船又驅逐我方在沖之鳥海域作業之漁船，孰料我漁業署竟要漁民「避開」。馮世寬表示，國防部對於海巡署的支援、政策以及方針沒有改變，今天不改變，以後也沒有要改變。
至於媒體問到對自己在遼寧號事件中表現打幾分，馮世寬只大笑四聲，表示「謝謝大家」，隨後便驅車離去。
(中時)
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