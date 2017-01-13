劉樂妍遼寧艦護台論後 再稱日本人「鬼子」
G奶女星劉樂妍近來工作重心轉移至大陸，她強調自己也是中國人，言論獲得大陸網友好評！日前遼寧艦繞台，她稱「它喜歡看風景就讓它看啊！」引發討論；不過這不影響她立場，劉樂妍在微博上又表示自己很想演中國人，呼籲外界快找她拍片，還喊日本人是「鬼子」。
劉樂妍因為評論遼寧艦繞台一事登上各大媒體版面，但在演戲方面，她昨透露自己去試了一齣民國戲，可導演認為她比較適合演「鬼子」（指日本人），更說這已不是第一個導演這麼說，讓劉樂妍直呼「未來第一個啟用我演民國戲讓我演中國人的劇組，我給他打折！」沒想到隨後還真有製作人留言邀請她演中國人！
對於這樣的言論，又稱日本人是「鬼子」，劉樂妍可說讓大陸網友都很認同，不過台灣網友卻評價兩極，認為她炒新聞成分居多。
(中時電子報)
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