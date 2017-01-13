檢調聯手包庇走私 各判刑7年6月定讞
目前擔任律師的前高雄地檢署檢察官陳正達與前調查局調查員蔡俊士，在2002年共同包庇業者以貨櫃走私大陸香菇來台，案件纏訟12年，最高法院維持高雄高分院更四審認定，痛斥陳、蔡玷辱官箴、敗壞吏治，依公務員包庇走私罪將2人各判刑7年6月確定。
這起案件曝光，主要是走私集團成員許姓男子在2003年被捕後因懷疑遭人陷害，他在市警局拘留所自殺未遂，檢方進行調查，發現陳、蔡2人利用偵辦走私槍械案件圖利業者，其中蔡俊士另被控偽造檢舉人筆錄部分，被依使公務員登載不實罪判刑1年2月定讞。
陳正達與蔡俊士在2002年9月19日，明知高雄港有2只貨櫃內有大陸走私香菇，他們卻以查緝槍械案為由，要求海關「配合免驗或簡易放行，以利日後偵查」，海關因檢察官指示未查扣，陳、蔡讓業者獲得不法利益100萬元。
高雄高分院更四審痛斥陳正達、蔡俊士包庇走私，玷辱官箴並破壞司法追訴，及國家審判權的公正行使，且2人犯後均未能承認錯誤，並無悔悟，將他們各判刑7年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。