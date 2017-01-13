出門提水徹夜未歸 男子陳屍水圳

余男家人在水圳中發現電動機車，吊起後確認為余男所有。（黃力勉攝）

余男在水圳下游處被發現，已經死亡多時。（黃力勉攝）

台東市余姓男子昨天晚間出門提水，卻徹夜未歸。今天(13日)上午，余男的妻子循路尋找，在路旁水圳發現他常騎乘的電動機車，警消獲報後擴大搜索，在機車下游約1公里處發現余男遺體。

余妻表示，余男從未徹夜未歸，昨天晚間去提水後就沒有回家，也沒帶手機，讓她內心很焦慮。今天一早就沿著他常走的路線尋找，發現水溝中有一台機車，連忙報警請警方吊起。

救難人員吊起電動車後，余妻確認是先生的機車無誤，隊員們在下游擴大搜索，最後在水圳的攔截點發現他的遺體，余男身體明顯僵硬，已死亡多時。

(中時)